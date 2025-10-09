Previsão do tempo para Colombo nesta sexta-feira (10/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta sexta-feira (10/10) indica um dia predominantemente nublado, com temperaturas amenas e chance considerável de chuva. Os moradores da cidade devem se preparar para um clima úmido e com pouca variação térmica ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para Colombo será de 16°C, enquanto a mínima não deve cair abaixo dos 13°C. A sensação térmica, no entanto, poderá ser ligeiramente mais baixa, variando entre 12°C e 15°C devido à alta umidade relativa do ar, que deve atingir 95% durante o dia e 99% à noite.

O tempo em Colombo apresentará céu encoberto durante todo o período, com 100% de cobertura de nuvens. Há uma probabilidade de 45% de chuva durante o dia, com acumulado previsto de aproximadamente 3,3 milímetros. À noite, a chance de precipitação diminui para 20%, com volume esperado de apenas 0,3 milímetros.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 13 km/h durante o dia e 11 km/h à noite. As rajadas podem atingir 24 km/h e 21 km/h, respectivamente. O índice UV (ultravioleta) máximo será de 3, considerado moderado, mas ainda assim recomenda-se o uso de proteção solar para atividades ao ar livre.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 05:47 e o pôr do sol para as 18:20. A lua estará na fase minguante gibosa, com seu nascer ocorrendo na madrugada de sábado, às 22:35 de sexta-feira.

Diante dessa previsão do tempo para Colombo, recomenda-se aos cidadãos que se preparem para um dia fresco e úmido. Leve um guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa, e vista-se com roupas adequadas para temperaturas amenas. Fique atento às atualizações do clima em Colombo, pois as condições meteorológicas podem sofrer alterações ao longo do dia.