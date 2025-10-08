Previsão do tempo para Colombo nesta quinta-feira (09/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta quinta-feira (09/10) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os moradores da cidade paranaense devem se preparar para enfrentar chuva leve ao longo do dia, com probabilidade de 45% de precipitação.

As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima prevista de 13°C e mínima de 12°C. A sensação térmica, no entanto, pode chegar a 10°C nas horas mais frias do dia, devido à combinação de umidade e vento.

O tempo em Colombo será marcado por céu encoberto, com 100% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar atingirá 99%, contribuindo para a sensação de frescor. Os ventos soprarão do leste-sudeste durante o dia, com velocidade média de 16 km/h e rajadas que podem alcançar 31 km/h.

Para os que planejam atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV estará em 3, considerado moderado. Mesmo assim, recomenda-se o uso de protetor solar e roupas adequadas para proteção contra os raios solares.

À noite, a chuva deve persistir na forma de pancadas, mantendo a probabilidade de 45% de precipitação. Os ventos mudarão ligeiramente para leste, com velocidade média de 14 km/h e rajadas de até 29 km/h.

O clima em Colombo nesta quinta-feira reflete um padrão típico de transição de estações, com temperaturas amenas e chuvas frequentes. Moradores e visitantes devem estar preparados com guarda-chuvas e roupas impermeáveis para enfrentar as condições meteorológicas do dia.