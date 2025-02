Previsão do tempo alerta para mais chuva no Litoral neste sábado

Após registrar grandes acumulados de precipitação na sexta-feira (07), o Litoral do Paraná segue com previsão de chuva para este sábado (08). Ultrapassando os 100 milímetros (mm) em regiões como Morretes e Paranaguá, a chuvarada provocou diversos estragos, deixando pessoas ilhadas e desalojadas.

De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Lizandro Jacóbsen, além da situação dos alagamentos, outro problema é que a previsão aponta para mais chuva na Serra do Mar.

“A chuva vem do oceano para o continente e fica confinada nessa região serrana e, por isso, há um agravamento da situação na região, pois os rios podem se elevar rapidamente porque recebem uma grande quantidade de água ainda, pelo menos até o período da manhã, os rios Nhundiaquara e Marumbi principalmente. Mas na região de Guaraqueçaba também segue muito chuvoso, assim como nos outros afluentes da região litorânea”, explicou Jacóbsen.

Por conta da instabilidade, o meteorologista afirma que o potencial para alagamento segue persistente durante este sábado, assim como a possibilidade de queda de barreiras ou deslizamentos nas estradas. Um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também chama atenção para o acumulado de chuva neste sábado.

Às 10 horas deste sábado o Simepar atualizou os acumulados. Os maiores valores foram registrados nas estações do km 10 da BR-277 (126,6 milímetros), Paranaguá (107,2 mm) e na Floresta do Palmito (91,4 mm).

Vai chover no Paraná neste sábado?

Além do litoral, outras cidades do Paraná podem enfrentar chuvas neste sábado (08). Conforme a previsão do tempo do Simepar, a instabilidade atmosférica segue no estado e, por isso, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva em todas as regiões, especialmente no período da tarde.

Em Curitiba, região metropolitana e litoral, as nuvens dominam o céu. Esses locais permanecem com condições de chuva com volumes significativos.