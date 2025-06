Previsão! Confira como fica o tempo em Curitiba nesta terça-feira (03)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

Prepare o guarda-chuva e separe uma blusa mais quentinha para enfrentar esta terça-feira (03) em Curitiba. O tempo na capital paranaense promete muitas nuvens e possibilidade de chuva que vai acompanhar os curitibanos ao longo de todo o dia.

Logo pela manhã, o céu já estará carregado e há chance de chuva isolada. Os termômetros marcam mínima de 11°C, com ventos fracos soprando no sentido leste-nordeste. A umidade do ar ficará entre 50% e 95%, trazendo sensação característica de dia úmido.

Na parte da tarde, a situação climática ganha força. A previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e até mesmo trovoadas isoladas. A temperatura não deve passar dos 24°C, mantendo-se no mesmo patamar do dia anterior. Os ventos continuam fracos, apenas mudando um pouco de direção para norte-nordeste.

Quando a noite chegar, o cenário não muda muito: permanece o céu carregado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os ventos seguem fracos, soprando no sentido nordeste-sudeste. O sol, que aparecerá timidamente, nasce às 06h57 e se despede às 17h35, em um dia típico de outono curitibano.