A Polícia Civil do Paraná identificou, nesta quinta-feira (04), o homem suspeito de abusar de um cachorro no último dia 24 de janeiro, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Ele foi preso no bairro Boa Vista, em Curitiba.

Trata-se de um homem de 38 anos, que foi localizados pelas equipes da Polícia Civil após uma denúncia anônima com o local onde ele estaria. Preso, ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, que segue investigando o caso.

“Trata-se de um doente mental. De qualquer maneiro pedimos ao Poder judiciário a internação compulsória dele”, explicou o delegado Mateus Laiola, da Delegacia do Meio Ambiente.

O abuso

Imagens de câmeras de segurança chocaram moradores de Piraquara. Nas imagens, o homem aparece abusando de um cachorro na rua. Assim que soube do crime, que aconteceu no dia 24 de janeiro, o delegado Matheus Laiola, da Delegacia do Meio Ambiente, já foi atrás de resgatar o animal.

