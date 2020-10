O prêmio de R$ 1 milhão sorteado pelo programa Nota Paraná, nesta quinta-feira (8), vai para um contribuinte de Curitiba. E parece que a sorte estava mesmo ao lado dos moradores da capital, já que o segundo prêmio, de R$ 200 mil, também saiu para um morador da cidade, que concorreu com apenas um bilhete no sorteio. Já o terceiro grande prêmio, também no valor de R$ 200 mil, vai para Pato Branco, no Sudoeste do Paraná.

Segundo a coordenação do programa, ainda esta semana os vencedores serão notificados e terão os valores depositados nas contas correntes cadastradas. Além dos três grandes valores, outros 100 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil de R$ 10 foram sorteados entre os contribuintes que pedem o CPF na nota no Paraná.

Ao todo, conforme o governo do estado, foram sorteados R$ 5 milhões – R$ 2,8 milhões para cidadãos e R$ 2,2 milhões para instituições da sociedade civil sem fins lucrativos cadastradas no programa. No caso das instituições, foram 10 prêmios de R$ 20 mil e 20 mil prêmios de R$ 100.

Confira as instituições sorteadas com o R$ 20 mil:

● Instituto Nossa Senhora Aparecida (Umuarama)

● Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Pitanga)

● Sociedade Crescer (Colombo)

● Associação do Amigo Animal (Curitiba)

● Associação Pestalozzi (Catanduvas)

● Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Jussara)

● Associação Flávia Cristina (Londrina)

● Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais (Londrina)

● Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Telêmaco Borba)