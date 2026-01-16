Prêmio Margarita Pericás Sansone homenageia músicos em Curitiba

43ª Oficina de Música de Curitiba

O prefeito Eduardo Pimentel, acompanhado do secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Paraná, Rafael Greca, participou da entrega do Prêmio de Música Margarita Pericás Sansone a estudantes da 43ª edição da Oficina de Música de Curitiba, na Capela Santa Maria. Curitiba, 15/01/2026. Foto: Ricardo Marajó/SECOM

Um concerto na Capela Santa Maria marcou a entrega do Prêmio de Música Margarita Pericás Sansone na noite de quinta-feira (15/1) em Curitiba. A premiação, realizada pela primeira vez na história da Oficina de Música da cidade, homenageou estudantes da 43ª edição do festival e musicistas de carreiras consolidadas.

Seis estudantes receberam o Prêmio Estímulo a Jovens Musicistas, com bolsas-auxílio de R$ 10 mil cada. Foram premiados Júlia Vasconcelos Abdalla (flauta doce), Sophia Barros Moreira (MPB), Douglas da Silva Pontes (violão), Matheus Ferreira Tonin (saxofone), Inácio Wildt (piano) e Pedro Globekner Ohoe (canto).

Duas sopranos de trajetória reconhecida também foram homenageadas: Ornella de Lucca recebeu o Prêmio Especial Destaque em Performance Vocal, e Gabriella Di Laccio foi contemplada na categoria Trajetória, com premiação de R$ 30 mil.

A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais. O prêmio, de caráter não governamental, nasceu de uma ação de mecenato privado da família da ex-primeira-dama Margarita Pericás Sansone, em homenagem à sua trajetória e compromisso com a valorização da música.

No total, foram distribuídos R$ 100 mil em premiações. Os vencedores receberam certificados e medalhas em bronze criadas pelo artista Rafael Sartori, retratando o sorriso de Margarita. A premiação passa a integrar oficialmente a programação da Oficina de Música de Curitiba.

