Prefeitura vistoria Vila Dantas para regularização fundiária no Caximba

A Coordenadoria de Segurança de Edificações e Imóveis (Cosedi) da Prefeitura de Curitiba realizou uma vistoria de risco na Vila Dantas, no bairro Caximba, nesta segunda-feira (9/2). O objetivo é auxiliar no processo de regularização fundiária da área, identificando necessidades específicas e possíveis intervenções futuras.

Os técnicos utilizaram o Método de Análise Hierárquica (AHP) para avaliar os condicionantes que podem gerar risco para a comunidade. Segundo Marcelo Solera, coordenador técnico da Cosedi, o grau de risco encontrado é médio.

“O trabalho da Cosedi proporciona a continuidade dos processos de regularização fundiária da cidade, objetivando a legalização dos núcleos informais urbanos e a garantia do direito de moradia das pessoas que habitam essas áreas”, explicou Solera.

A vistoria também contribui para a elaboração dos Mapas de Risco da cidade, que identificam regiões que necessitam de maior atenção para prevenção de emergências, como alagamentos. O parecer da Cosedi auxiliará a Prefeitura e a Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) nas próximas etapas do processo de regularização.