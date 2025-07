Prefeitura vai requalificar 25 ruas no Capão Raso e Novo Mundo

A Prefeitura publicou edital de licitação para o Lote 2 – Pacote 2 do projeto de Aumento da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, com investimento estimado em R$ 99,1 milhões. O pacotão de obras vai requalificar completamente 25 ruas nos bairros Capão Raso e Novo Mundo. O projeto inclui um combo completo: pavimentação, paisagismo, drenagem, acessibilidade e faixas exclusivas para ônibus.

Entre as vias contempladas estão a Avenida Brasília e várias ruas importantes da região, como a Pedro Gusso, Delegado Naby Paraná e Bôrtolo Gusso. Também serão abertas novas conexões viárias, como o trecho da André João Gasparin entre o Mercado Municipal Capão Raso e a Avenida Brasília, além da ligação entre as ruas Pedro Gusso e Luis Del Gobbo.

Imagem: Prefeitura de Curitiba.

No total, serão 8,8 quilômetros de vias requalificadas, com alguns trechos recebendo pavimento de concreto – caso das ruas Delegado Naby Paraná e Antônio Freitas Barbosa. As intervenções vão além do asfalto: incluem correções geométricas em cruzamentos, nova drenagem pluvial e sinalização atualizada.

O projeto foi pensado de forma integrada com o paisagismo, adaptando as intervenções ao tecido urbano e respeitando entradas residenciais, acessos a comércios e embocaduras de vias perpendiculares. O prazo para execução é de 18 meses após a ordem de serviço.

Marcio Teixeira, coordenador-geral da Utag (Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento), destaca a importância das obras. “Estamos falando de um dos trechos mais dinâmicos da cidade, com grande circulação de pessoas, comércio ativo e demanda constante por serviços públicos. Essa etapa do Novo Inter 2 vai requalificar ruas importantes, melhorar a mobilidade e valorizar ainda mais o bairro”.

As empresas interessadas em participar da licitação devem ficar atentas ao edital disponível no portal de compras da Prefeitura. A concorrência será realizada na modalidade Licitação Pública Nacional, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). As propostas serão abertas em sessão pública no dia 21 de agosto.

O pacote faz parte de um projeto muito maior de modernização do Inter 2, linha de ônibus que transporta cerca de 181 mil passageiros diariamente e atende 28 bairros de Curitiba. O projeto completo prevê mais de 38 quilômetros de obras, com US$ 106,7 milhões em investimentos financiados pelo BID e contrapartidas do município.