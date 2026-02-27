Proteção Animal

Prefeitura vacina 372 animais gratuitamente na Regional Pinheirinho

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 27/02/26 18h02
Campanha da Prefeitura vacina e atende gratuitamente 372 cães e gatos de moradores da Regional Pinheirinho. Curitiba, 27/02/2026. Foto: Divulgação

A Prefeitura de Curitiba realizou uma campanha de vacinação gratuita para cães e gatos na Regional Pinheirinho entre os dias 24 e 27 de fevereiro. Ao todo, 372 animais receberam vacinas, vermífugos, antipulgas e sarnicidas na Rua da Cidadania do Pinheirinho.

Os atendimentos foram agendados previamente pelo site da Rede de Proteção Animal. Os pets receberam vacinação antirrábica e polivalente, além de orientações sobre o Programa Municipal de Castração Gratuita, guarda responsável e educação em saúde.

Edson Evaristo, diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna, destacou a importância das campanhas gratuitas para orientar os moradores sobre os serviços oferecidos pela prefeitura. A ação contou com a parceria da Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Além das ações em pontos fixos, a Rede de Proteção Animal iniciou em janeiro atendimentos domiciliares para protetores independentes que cuidam de muitos animais. Até o momento, foram visitadas 15 residências, atendendo 394 animais (344 cães e 50 gatos). A expectativa é atender os 240 protetores cadastrados até o final do ano.

Essas visitas domiciliares permitem não só promover a saúde dos animais resgatados, mas também estreitar laços com os voluntários e acompanhar as condições de manutenção dos pets, segundo Evaristo.

