Prefeitura remove lixo e planeja ações contra descarte irregular no Boqueirão

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) de Curitiba realizou nesta sexta-feira (20/2) uma operação de limpeza na Rua O Brasil para Cristo, próximo à sede do Distrito de Manutenção Urbana (DMU) do Boqueirão. A ação foi necessária devido ao uso indevido do local como ponto de descarte irregular de lixo.

Pela manhã, as equipes da SMMA retiraram um caminhão de lixo e entulhos da região. O coordenador técnico da Regional Boqueirão, Alessandro Presznhuk, informou que uma limpeza semelhante já havia sido realizada no mesmo local no final de janeiro, mas o problema voltou a ocorrer em fevereiro.

Para evitar a reincidência do descarte irregular, a Regional Boqueirão e a SMMA planejam ações preventivas e de orientação. Uma equipe do Departamento de Educação Ambiental da SMMA realizou uma vistoria na área para estabelecer um plano de ação, que inclui o plantio de árvores, paisagismo e orientação aos moradores sobre a correta separação e destinação dos resíduos.

A bióloga Andréia Gimemnez Costa, da Prefeitura, destacou a importância da separação do lixo reciclável como primeiro passo para a destinação correta dos resíduos. As orientações também incluirão informações sobre a estrutura de coleta de resíduos da cidade, como coleta de lixo orgânico, reciclável, tóxico, eletrônico e os 12 Ecopontos distribuídos pela cidade.

A Prefeitura ressalta que manter a cidade limpa é uma questão de cidadania e responsabilidade compartilhada entre o poder público e os cidadãos. O descarte irregular de lixo em locais públicos é considerado crime ambiental. A população pode denunciar essas práticas através da Central 156 ou pelo telefone 153 da Guarda Municipal.