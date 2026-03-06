Prefeitura remove 6,5 toneladas de lixo das margens de rios no Parolin

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizou nesta sexta-feira (6/3) uma operação de limpeza no bairro Parolin, removendo 6,5 toneladas de lixo e entulhos das margens de rios e vias públicas da região. A ação envolveu equipes das secretarias de Meio Ambiente, Governo Municipal (Regional Portão), Fundação de Ação Social e Guarda Municipal.

Os trabalhos se concentraram principalmente na Avenida Wenceslau Braz, às margens do Rio Pinheirinho, e nas laterais do Rio Guaíra. Foram necessários três caminhões para transportar todo o material recolhido durante a operação.

Além da limpeza, as equipes da Secretaria do Meio Ambiente orientaram a população sobre os riscos do descarte irregular de lixo nas margens dos rios, que pode causar obstruções e provocar alagamentos em períodos chuvosos.

A Fundação de Ação Social acompanhou a intervenção, oferecendo atendimento e encaminhamentos para pessoas em situação de vulnerabilidade encontradas nos locais.

A Prefeitura informou que realiza ações contínuas de limpeza e desassoreamento no Rio Pinheirinho, utilizando escavadeiras hidráulicas para remover sedimentos e lixo descartado irregularmente. Em média, são retiradas cerca de 25 toneladas de resíduos por mês, incluindo material vegetal e objetos como colchões, sofás e camas.