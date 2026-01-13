Tem trabalho nos bairros

Prefeitura recupera rua no Taboão que liga Curitiba a cidades vizinhas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 13/01/26 17h03
Requalificação do pavimento que a Prefeitura de Curitiba na rua Prodócimo Lago, no Bairro Taboão. Curitiba, 13/01/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A Prefeitura de Curitiba iniciou esta semana a recuperação do pavimento da Rua Prodócimo Lago, no bairro Taboão. A obra abrange o trecho entre as ruas Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas e Eugênio Flor, totalizando 1.400 metros de extensão. A via é importante por dar acesso à PR-092 (Rodovia Minérios), que conecta Curitiba aos municípios de Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Rio Branco do Sul.

A intervenção faz parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba) e visa restaurar a camada asfáltica danificada, melhorando a qualidade estrutural do pavimento. Durante as obras, os motoristas devem ficar atentos a bloqueios parciais de trânsito, que variam conforme o andamento dos trabalhos.

O método utilizado é o da reciclagem do pavimento, que transforma vias desgastadas em pavimento renovado e mais resistente. O processo envolve a retirada da camada danificada, reaproveitamento do material triturado misturado com cimento para formar uma nova base, e aplicação de duas camadas de asfalto.

A previsão é que a obra seja concluída até o final de janeiro, dependendo das condições climáticas. Após a finalização, a via receberá nova sinalização horizontal. Enquanto isso, os motoristas devem ficar atentos à sinalização vertical e reduzir a velocidade nas proximidades da obra.

Moradores da região expressaram aprovação à iniciativa. Roberto Cecon, morador de longa data, afirmou que a requalificação trará benefícios significativos para a área, apesar dos transtornos temporários. Ismália Domingues, residente há 20 anos na rua, também elogiou a intervenção, destacando o crescimento do bairro e a necessidade da revitalização.

A Rua Prodócimo Lago é rota do transporte coletivo metropolitano, sendo utilizada pelas linhas A07-Tamandaré/Praça 19 de Dezembro, A72-Jardim Paraíso/Praça 19 de Dezembro e Jardim Marrocos/Praça 19 de Dezembro.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.