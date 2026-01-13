Prefeitura recupera rua no Taboão que liga Curitiba a cidades vizinhas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou esta semana a recuperação do pavimento da Rua Prodócimo Lago, no bairro Taboão. A obra abrange o trecho entre as ruas Desembargador José Carlos Ribeiro Ribas e Eugênio Flor, totalizando 1.400 metros de extensão. A via é importante por dar acesso à PR-092 (Rodovia Minérios), que conecta Curitiba aos municípios de Almirante Tamandaré, Itaperuçu e Rio Branco do Sul.

A intervenção faz parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba) e visa restaurar a camada asfáltica danificada, melhorando a qualidade estrutural do pavimento. Durante as obras, os motoristas devem ficar atentos a bloqueios parciais de trânsito, que variam conforme o andamento dos trabalhos.

O método utilizado é o da reciclagem do pavimento, que transforma vias desgastadas em pavimento renovado e mais resistente. O processo envolve a retirada da camada danificada, reaproveitamento do material triturado misturado com cimento para formar uma nova base, e aplicação de duas camadas de asfalto.

A previsão é que a obra seja concluída até o final de janeiro, dependendo das condições climáticas. Após a finalização, a via receberá nova sinalização horizontal. Enquanto isso, os motoristas devem ficar atentos à sinalização vertical e reduzir a velocidade nas proximidades da obra.

Moradores da região expressaram aprovação à iniciativa. Roberto Cecon, morador de longa data, afirmou que a requalificação trará benefícios significativos para a área, apesar dos transtornos temporários. Ismália Domingues, residente há 20 anos na rua, também elogiou a intervenção, destacando o crescimento do bairro e a necessidade da revitalização.

A Rua Prodócimo Lago é rota do transporte coletivo metropolitano, sendo utilizada pelas linhas A07-Tamandaré/Praça 19 de Dezembro, A72-Jardim Paraíso/Praça 19 de Dezembro e Jardim Marrocos/Praça 19 de Dezembro.