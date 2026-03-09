Prefeitura recupera pavimento de três ruas no Alto Boqueirão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta segunda-feira (9/3) obras de requalificação do pavimento em três ruas do bairro Alto Boqueirão. As intervenções estão sendo realizadas nas ruas Fernando Munhoz de Souza, Expedicionário Francisco Pereira dos Santos e Expedicionário Francisco Alves de Oliveira, como parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba).

Na Regional Boqueirão, que inclui os bairros Boqueirão, Alto Boqueirão, Xaxim e Hauer, o PRO Curitiba já requalificou 33,6 km de vias desde o início de 2025. Em toda a cidade, o programa levou asfalto novo a 222,6 km, entre obras concluídas e em andamento, totalizando 382 ações em 454 ruas.

Leandro Lopes, morador da Fernando Munhoz de Souza há 16 anos, comemorou a chegada do asfalto: “É a primeira vez que a rua terá uma reforma de verdade. Fiz solicitações no 156 e enfim aconteceu”. A intervenção ocorre no trecho de 123 metros entre as ruas Expedicionário Francisco Alves de Oliveira e Hilda Amaral Visinoni.

Na Rua Expedicionário Francisco Pereira dos Santos, as melhorias abrangem 147 metros do pavimento. Já na Rua Expedicionário Francisco Alves de Oliveira, as equipes estão reciclando um trecho de 76 metros. Recentemente, a Prefeitura também concluiu a requalificação de 594 metros da Rua Jerusalém, no mesmo bairro.

Os moradores podem solicitar obras e serviços para o próximo ano através do programa Fala Curitiba, cuja primeira fase de 2026 começou em 2 de março. A consulta pública está disponível pela internet e em 176 locais com veículos Fala Móvel, que percorrerão as 10 Regionais até o fim de março.