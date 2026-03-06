Adeus, antipó

Prefeitura recupera pavimento de ruas no Tingui em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 06/03/26 15h02
Prefeitura recupera o pavimento de duas ruas no Bairro Tingui. Na foto, os moradores João Goulart, Renita Edling e João Edling, Curitiba, 06/03/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A Prefeitura de Curitiba iniciou esta semana a recuperação do pavimento das ruas Bernardo Rosenmann e Bernardo Glodzinski, no bairro Tingui. As obras abrangem 730 metros de extensão e fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba).

Na Rua Bernardo Rosenmann, o trabalho começa a partir da Bernardo Glodzinski e se estende por 490 metros até o final da via. Já na Rua Bernardo Glodzinski, a recuperação ocorre entre a Bernardo Rosenmann e a Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, ao longo de 240 metros.

O processo de reciclagem do asfalto envolve a retirada da camada danificada, reaproveitamento do material triturado misturado com cimento para formar uma nova base, seguido da aplicação de camadas de asfalto. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até a primeira quinzena de março.

Durante as obras, motoristas devem ficar atentos a bloqueios parciais de trânsito e reduzir a velocidade nas proximidades. A sinalização horizontal será feita após a conclusão do asfaltamento.

A recuperação beneficia moradores, motoristas e a comunidade escolar do CMEI Ângela Dellatre, localizado na região. Moradores antigos comemoraram a melhoria, ressaltando que a obra era necessária para suportar o tráfego de veículos pesados na área.

