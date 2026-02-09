Prefeitura recupera pavimento de 907 metros de ruas na Regional Boa Vista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou a recuperação do pavimento de seis ruas na Regional Boa Vista, totalizando 907 metros de intervenções nos bairros Atuba, Bairro Alto e Bacacheri. As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) e fazem parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba).

As ruas que estão recebendo melhorias são: Rua Alterosa (Bairro Alto), Rua João Gotti (Atuba), Travessa Fantinato (Atuba), Rua Maria Marchiori Fantinato (Atuba), Rua Pedro Eloy de Souza (Bairro Alto) e Rua Professor Jorge Leitner (Bacacheri). O método utilizado é o de reciclagem, que transforma o asfalto desgastado em pavimento novo e mais resistente.

Desde 2025, a Prefeitura já realizou 334 intervenções de pavimentação e tem outras 30 em andamento, somando 208,2 quilômetros de asfalto novo. Grande parte dessas obras foi solicitada pela população através do programa de consultas públicas Fala Curitiba.

Moradores das áreas beneficiadas expressaram satisfação com as melhorias. Sérgio Dal Prá, residente há 27 anos na Rua Alterosa, comentou: “A situação do pavimento aqui era precária. Já são mais de 50 anos que esse asfalto estava aqui. Então a gente está muito satisfeito com a substituição”.

Durante as obras, os motoristas devem ficar atentos à sinalização vertical e reduzir a velocidade ao trafegar próximo aos locais em manutenção. A nova sinalização horizontal será realizada após a conclusão das camadas de asfalto.