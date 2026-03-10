Prefeitura recicla asfalto em 6 ruas do Santa Cândida em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta semana obras de reciclagem do pavimento em trechos de seis ruas do bairro Santa Cândida, totalizando 1.655 metros de melhorias viárias. A ação faz parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba) e está sendo realizada por equipes da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

O processo utilizado é o de reciclagem do asfalto, que consiste na retirada da camada danificada do pavimento para reaproveitamento do material triturado. Este é misturado com cimento e compactado para formar uma nova base, que depois recebe camadas de asfalto novo. As obras devem ser concluídas até o final do mês.

As ruas que estão recebendo melhorias são: Carlos Cadamuro (190m), Demétrio da Costa (230m), Antônio Antoniacomi (325m), Felipe Morlotti (210m), Venezuela (540m) e Avicena (160m). Para a realização dos trabalhos, são necessários bloqueios parciais e variáveis nas vias.

Moradores da região comemoram as obras. Alda Matias, da Rua Antônio Antoniacomi, e Ilza França, da Rua Carlos Cadamuro, expressaram satisfação com a recuperação do asfalto, destacando a melhoria para os residentes e a valorização dos imóveis.

Desde o início de 2025, a Regional Boa Vista, que inclui o bairro Santa Cândida, teve 33,1 km de ruas requalificadas. Em toda Curitiba, o programa já levou asfalto novo a 222,6 km de vias, abrangendo 382 ações em 454 ruas.