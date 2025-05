Prefeitura pede autorização a vereadores para financiar R$ 1 bilhão

Dois projetos de lei encaminhados pela prefeitura para a Câmara de Curitiba pedem autorização para empréstimos voltados ao financiamento da implementação de ônibus elétricos e da geração de energia solar em equipamentos públicos da cidade. Os valores requisitados somam mais de R$ 1 bilhão.

O primeiro projeto prevê a contratação de crédito de até R$ 380 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos serão aplicados na renovação da frota da linha Inter 2 com veículos elétricos e na implantação de eletropostos. A operação está inserida no Novo PAC, eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes (005.00407.2025). O público impactado deve ser de 91 mil passageiros por dia.

O segundo projeto, de natureza internacional, propõe a obtenção de até 100 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões, conforme a cotação atual) junto ao banco alemão KfW. A estimativa é de que 355 mil passageiros por dia se beneficiem com os bens adquiridos.

Os recursos do banco KfW serão direcionados à aquisição de ônibus elétricos para as linhas BRT Leste-Oeste e Interbairros II, além da instalação de sistemas fotovoltaicos em edifícios públicos, como escolas e terminais de transporte, e da expansão dos eletropostos. A garantia da operação será oferecida pela União (005.00408.2025).

Ambas as propostas tramitam em regime de urgência do Executivo, o que exige sua aprovação em até 45 dias.

Proposta integra o Programa Curitiba Carbono Neutro

Com o objetivo de reduzir a emissão de gases poluentes e ampliar a eficiência energética da capital, a Prefeitura argumenta que as iniciativas respondem ao agravamento do cenário climático global.

A estimativa é que a substituição da frota reduza em até 15.919 toneladas anuais as emissões de CO₂, além de melhorar a qualidade do ar, diminuir a poluição sonora e reduzir custos com a saúde pública. No que se refere à geração de energia, a previsão é que a instalação de painéis solares resulte em uma capacidade de até 22,8 MW, suficiente para abastecer diversos prédios municipais.

