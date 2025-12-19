Prefeitura orienta servidores sobre cuidados no recesso de fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba emitiu recomendações aos servidores municipais sobre boas práticas durante o recesso de final de ano, que ocorrerá de 22 de dezembro a 4 de janeiro. As orientações, divulgadas por meio de uma animação no Boletim Informativo da Prefeitura, visam garantir a segurança e conservação dos ambientes de trabalho durante o período de ausência dos funcionários.

Entre as principais recomendações estão o desligamento de computadores e monitores, a desconexão de carregadores das tomadas, o fechamento de portas e janelas para proteção contra chuvas, e o cuidado com plantas e alimentos nos locais de trabalho.

Alexandre M. da Costa Filho, assessor técnico da Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação (Smati), explicou que o objetivo é reforçar a importância desses cuidados durante o período de recesso. Ele destacou que o desligamento correto dos equipamentos não afetará o acesso remoto às informações, já que os dados são armazenados em nuvem e podem ser acessados via internet.

Para o desligamento adequado dos computadores, a prefeitura orienta um procedimento em duas etapas: primeiro, reiniciar o Windows no ambiente correspondente e, em seguida, desligar o ‘mini PC’ e o monitor. Essas medidas visam não apenas a economia de energia, mas também a preservação dos equipamentos e a segurança das informações.

A iniciativa da Prefeitura de Curitiba demonstra preocupação com a gestão responsável dos recursos públicos e a manutenção adequada dos espaços de trabalho, contribuindo para um retorno mais organizado após o período de recesso.