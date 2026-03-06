Prefeitura oferece serviços móveis em diversos pontos de Curitiba neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibilizará diversos serviços móveis em diferentes pontos da cidade neste sábado (7), como parte das comemorações do aniversário de 333 anos da capital paranaense. Os atendimentos itinerantes incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, URBS Móvel, além de feiras de artesanato e feiras livres.

A coleta de lixo tóxico acontecerá no Terminal Capão Raso, na Av. República Argentina, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel estará presente nas Ruas da Cidadania de Santa Felicidade, Boqueirão e Pinheirinho, das 9h às 15h, oferecendo serviços relacionados a emprego. O URBS Móvel atenderá na Rua da Cidadania Pinheirinho, das 11h às 17h.

Diversas feiras de arte e artesanato ocorrerão em bairros como Novo Mundo, Centro, CIC, Santa Quitéria, Hauer, Jardim Botânico, Sítio Cercado, Tatuquara, Juvevê, Água Verde e Portão. Os horários variam entre 8h e 17h, dependendo da localização.

Além disso, feiras livres e orgânicas estarão distribuídas por vários pontos da cidade, como Orleans, Centro, Batel, Alto da Glória, Bom Retiro, Santa Felicidade, Pilarzinho, Portão, Seminário, Vila Guaíra, Vila Hauer, Jardim Botânico, Bigorrilho, Santa Quitéria, Boa Vista e Uberaba. A maioria funcionará das 7h às 13h.

Os serviços móveis visam facilitar o acesso dos cidadãos a diversos atendimentos, aproveitando as festividades do aniversário da cidade para alcançar um maior número de pessoas.