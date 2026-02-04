Prefeitura oferece serviços itinerantes em diversos pontos de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta quinta-feira (5) diversos serviços itinerantes em diferentes regiões da cidade. Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, Consultório na Rua, feiras e o programa Câmbio Verde.

O caminhão de coleta de lixo tóxico estará no Terminal Guadalupe, na Praça Senador Correia, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atenderá em dois locais: no Santuário Guadalupe e no Terminal Santa Felicidade, das 9h às 15h.

O Consultório na Rua realizará atendimentos na FAS SOS, na Rua Presidente Afonso Camargo, 177, das 9h às 16h. Diversas feiras livres, orgânicas e gastronômicas acontecerão em bairros como Água Verde, São Francisco, Batel e Ahú, em horários variados.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, estará presente em 15 pontos da cidade, incluindo Vila São Jorge, Portelinha, Vila Sandra e Parolin. Os horários variam conforme a localidade.

A Prefeitura recomenda que os cidadãos interessados verifiquem os horários específicos de cada serviço em seu bairro para melhor planejamento e aproveitamento dos atendimentos oferecidos.