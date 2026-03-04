Prefeitura Itinerante

Prefeitura oferece serviços itinerantes em diversos pontos de Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 04/03/26 14h16
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta quarta-feira (4) diversos serviços itinerantes em diferentes regiões da cidade. Os cidadãos podem acessar atendimentos como coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, URBS Móvel, Fala Móvel, feiras e o programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Boqueirão, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel estará em três locais: Santuário Guadalupe, Departamento do Trabalho e Mesa Solidária Luz dos Pinhais, das 9h às 15h.

O URBS Móvel atenderá na Praça Senador Correia e no Feirão de Emprego da Associação Evangelizar, das 11h às 17h. O Fala Móvel circulará por diversos bairros nos períodos da manhã e tarde.

Diversas feiras acontecem ao longo do dia, como a Feira de Arte e Artesanato do Portão (10h às 16h), feiras livres em diferentes bairros (7h às 12h) e feiras noturnas (17h às 22h).

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, estará presente em 13 localidades, com horários variados entre 9h e 16h.

Os serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos públicos, levando-os para perto das comunidades em diferentes regiões de Curitiba.

