Prefeitura oferece serviços itinerantes em diversos pontos de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta terça-feira diversos serviços itinerantes em diferentes regiões da cidade. Entre as opções estão unidades móveis do programa Fala Curitiba, coleta de lixo tóxico, atendimento do SINE e feiras livres.

O programa Fala Curitiba, que realiza consultas públicas para sugestões de melhorias na cidade, terá unidades volantes em oito locais. Pela manhã, estarão no Mercado Agricer (Sítio Cercado), Feira da Rua Dom Pedro (Batel), Sacolão Fazendinha e Terminal da CIC. À tarde, atenderão na Lotérica Milênio (Sítio Cercado), Oficina do Tanaka (Vila Torres), Jardinete Nossa Senhora do Rosário de Fátima (Portão) e Projeto Vida (CIC).

A coleta de lixo tóxico acontecerá no Terminal Bairro Alto, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel estará em três pontos: CRAS Vila Verde, Mesa Solidária Luz dos Pinhais (Centro) e Restaurante Popular do Tatuquara, das 9h às 15h.

Diversas feiras livres e orgânicas também ocorrem em bairros como Água Verde, Jardim Botânico, Rebouças, Uberaba, Batel, Juvevê, entre outros. Os horários variam conforme a localização.

Além disso, o programa Câmbio Verde, que troca recicláveis por alimentos, atenderá em 15 pontos diferentes nos bairros Boqueirão, Cajuru e Boa Vista, em horários específicos para cada local.

A população pode aproveitar esses serviços itinerantes para resolver pendências, fazer sugestões e acessar produtos locais de forma mais prática e próxima de suas residências.