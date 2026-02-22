Prefeitura oferece serviços itinerantes em diferentes pontos de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta segunda-feira (23) serviços itinerantes em diferentes locais da cidade para atendimento aos cidadãos. O Consultório na Rua estará presente no Largo da Ordem, no Centro Histórico, das 9h às 12h, oferecendo atendimento médico gratuito à população em situação de rua.

Além disso, a coleta de lixo tóxico domiciliar acontecerá no Terminal Campina do Siqueira, na Rua São Vicente de Paula, das 7h30 às 15h. Esse serviço permite o descarte adequado de materiais como pilhas, baterias, embalagens de inseticidas e outros resíduos perigosos.

Para quem busca produtos frescos, duas feiras estarão em funcionamento: a Nossa Feira Centro, na Praça Dezenove de Dezembro, das 10h às 18h, e a Nossa Feira Jardim Primavera, no bairro Uberaba, das 15h às 20h. Ambas oferecem frutas, verduras e outros alimentos diretamente de produtores locais.

Esses serviços itinerantes fazem parte das iniciativas da Prefeitura para facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais e promover a saúde pública e o bem-estar dos curitibanos.