Prefeitura oferece serviços itinerantes em diferentes pontos de Curitiba

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta segunda-feira (9) diversos serviços itinerantes em diferentes regiões da cidade. Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, Consultório na Rua, Fala Móvel e feiras.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Boa Vista, na Rua João Havro, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel estará em três locais: Praça Rui Barbosa, Complexo Social de Curitiba no Atuba e Terminal Sítio Cercado, atendendo das 9h às 15h.

O Consultório na Rua fará atendimentos no Largo da Ordem, das 9h às 12h. O serviço Fala Móvel estará presente em diversos pontos pela manhã e tarde, incluindo paróquias, farmácias, mercados e praças nos bairros Abranches, Ganchinho, Centro, Guaíra, Sítio Cercado e Alto da XV.

As feiras Nossa Feira também acontecem em dois locais: no Centro, na Praça Dezenove de Dezembro, das 10h às 18h, e no Jardim Primavera, no bairro Uberaba, das 15h às 20h.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diferentes atendimentos públicos, levando-os para perto das comunidades em diversas regiões de Curitiba.