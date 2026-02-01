Prefeitura Itinerante

Prefeitura oferece serviços itinerantes em Curitiba nesta segunda-feira

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 01/02/26 12h01
Serviço itinerante Consultório na Rua. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza diversos serviços itinerantes em diferentes pontos da cidade nesta segunda-feira (2/2). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, Consultório na Rua e feiras.

A coleta de lixo tóxico acontecerá no Terminal Bairro Alto, na Rua Adílio Ramos, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atenderá em dois locais: na Rua da Cidadania CIC e na Rua da Cidadania Portão, das 9h às 15h.

O Consultório na Rua estará presente na Praça Santos Andrade, das 9h às 12h, oferecendo atendimento médico à população em situação de rua.

Duas feiras também acontecem hoje: a Nossa Feira Centro, na Praça Dezenove de Dezembro, e a Nossa Feira Jardim Primavera, na Rua Conde dos Arcos, ambas das 15h às 20h.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diferentes atendimentos públicos em locais próximos às suas residências ou locais de trabalho.

