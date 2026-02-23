Prefeitura inicia obras de pavimentação em rua do Uberaba após 40 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba iniciou nesta segunda-feira (23/2) as obras de reciclagem do pavimento na Rua Capitão Antônio Naufal, no bairro Uberaba. A intervenção, que faz parte do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), atende a uma demanda de 40 anos dos moradores locais.

A obra abrange toda a extensão da via (335 metros) e tem previsão de conclusão para 20 de março, dependendo das condições climáticas. Durante os trabalhos, haverá bloqueios parciais e variáveis no trânsito local.

O processo de reciclagem do pavimento envolve a retirada da camada danificada, que é triturada e misturada com cimento para formar uma nova base. Em seguida, serão aplicadas duas camadas de asfalto. A sinalização horizontal será feita apenas após a conclusão do asfaltamento.

Laura Kroska, moradora da região, expressou sua satisfação: “Fizemos muitas solicitações durante este tempo, já estava meio descrente. Enfim, o asfalto chegou! Com certeza vai melhorar em muito a nossa rua”.

Desde 2025, a Prefeitura realizou 364 intervenções de pavimentação, totalizando 208,2 km de asfalto novo em Curitiba. A Rua Antônio Naufal, que antes tinha pavimento de antipó e necessitava de reparos frequentes, agora receberá uma estrutura mais durável.

Além desta obra, a Prefeitura também iniciará a reciclagem do pavimento na Rua Romeu Bach, no Boqueirão, beneficiando moradores e a comunidade escolar do CMEI Meia Lua.