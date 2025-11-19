Prefeitura e empresas alinham estratégias contra furto de cabos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito Eduardo Pimentel se reuniu nesta terça-feira (18/11) com o Grupo Integrado de Combate ao Furto de Cabos na Prefeitura de Curitiba. O grupo, formado por empresas de telefonia, saneamento, energia elétrica, ferrovias e internet do Paraná, apresentou um diagnóstico sobre o cenário de furto de cabos no município, incluindo prejuízos e impactos para os cidadãos. O objetivo do encontro foi alinhar estratégias de cooperação para fortalecer o combate a esse tipo de crime na cidade.

Durante a reunião, foi destacado o trabalho da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) na Operação Integrada Cabo Seguro e a atuação da Guarda Municipal. O prefeito anunciou o fortalecimento da fiscalização para combater furtos e receptação de cabos, com aumento do monitoramento por câmeras de segurança através do Programa Conecta Muralha Curitiba.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, Rafael Vianna, enfatizou a importância da fiscalização conjunta realizada com as empresas na Operação Cabo Seguro. A operação visa combater furtos de cabos e fios de cobre em semáforos e sistemas de comunicação, fiscalizando estabelecimentos que compram e revendem materiais recicláveis e sucatas no município.

O grupo também discutiu a necessidade de aprimorar a legislação municipal para combater o furto de cabos. Foi mencionado um projeto de lei do vereador Nori Seto, que propõe a criação de um cadastro digital para identificar estabelecimentos que compram o material, bem como a origem e procedência dos itens.

A Operação Cabo Seguro, criada para coibir furtos, receptação e comércio ilegal de cabos e fios de cobre, realizou oito fases este ano. Foram vistoriados 39 locais, 26 pessoas foram presas, 22 estabelecimentos receberam notificações por falta de alvarás, e oito autos de infração foram emitidos.

Participaram da reunião o secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello, o vereador Nori Seto, e representantes da área de segurança de empresas de telefonia, internet, energia elétrica e Rumo Logística.