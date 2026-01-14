Prefeitura e Associação do Diabético planejam ações para idosos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH) de Curitiba visitaram a Associação Paranaense do Diabético (Apad) nesta terça-feira (13/01) para discutir a ampliação da parceria existente. O objetivo é levar informações sobre prevenção e manejo do diabetes para a população acima de 60 anos.

A diretora do Departamento de Políticas da Pessoa Idosa da SMDH, Luciana Faria, que liderou o grupo, explicou: “Podemos levar ações de conscientização e multiplicação de informações sobre essa doença crônica para os frequentadores de ambientes como os Espaços Conviver (antigos Catis)”.

A iniciativa é relevante considerando que Curitiba tem cerca de 320 mil pessoas com 60 anos ou mais. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, o diabetes é a segunda causa mais prevalente nessa faixa etária, ficando atrás apenas da hipertensão arterial.

Das aproximadamente 70 mil pessoas cadastradas no programa de Diabetes Mellitus da cidade, cerca de 48 mil têm 60 anos ou mais. Isso representa 69% das pessoas com diagnóstico para a doença e 15% dos idosos de Curitiba.

O diabetes é uma doença crônica que pode ser silenciosa inicialmente. Alguns sinais de alerta incluem boca seca, sede excessiva, aumento da frequência urinária, muita fome e perda repentina de peso. A ampliação das ações de conscientização visa melhorar a prevenção e o manejo da doença entre a população idosa da capital paranaense.