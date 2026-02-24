Permissão de uso

Prefeitura divulga resultado de chamamento para uso de imóveis públicos

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 24/02/26 18h03
Prefeitura divulga resultado preliminar do chamamento para uso de imóveis do patrimônio público de Curitiba. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Prefeitura de Curitiba divulgou nesta segunda-feira (24/2) o resultado preliminar do chamamento público para concessão de permissões de uso de imóveis do patrimônio municipal. O documento foi publicado no Diário Oficial e está disponível no site da Prefeitura.

A ata detalha a análise realizada pela Comissão de Seleção da Secretaria de Administração e Tecnologia da Informação (Smati), conforme critérios do edital. São informados os pontos obtidos pelas instituições participantes e as justificativas para desclassificações, como falta de documentos obrigatórios ou documentação desatualizada.

As organizações desclassificadas têm até quarta-feira (25/2) para apresentar recurso, que deve ser enviado por e-mail até as 17h30. A Prefeitura divulgará as respostas aos recursos entre 25 de fevereiro e 4 de março, com publicação do resultado final prevista para 9 de março.

A permissão de uso autoriza o uso especial de bem público para atividades de interesse público, podendo ser gratuita ou onerosa. As permissões podem ser revogadas caso o Município necessite ocupar o imóvel. Todos os documentos do chamamento estão disponíveis no site da Prefeitura de Curitiba.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.