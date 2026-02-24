Prefeitura divulga resultado da 1ª etapa do concurso para guarda municipal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba divulgou nesta segunda-feira (23/2) o resultado final da primeira etapa do concurso público para guarda municipal. A lista com os nomes e notas dos candidatos que realizaram a prova objetiva em janeiro foi publicada no site do Instituto AOCP, organizador do certame, e no Diário Oficial do Município.

Dos participantes, 7.292 candidatos atingiram a nota mínima de 50 pontos, estabelecida como linha de corte. Além da lista de ampla concorrência, foram divulgadas as relações das cotas. Os candidatos podem consultar individualmente seus resultados e as respostas aos recursos apresentados após o resultado provisório.

Também foram convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Os inscritos como pessoas com deficiência foram convocados para perícia médica. Em ambos os casos, os candidatos devem consultar data, horário e local de comparecimento a partir das 15h de terça-feira (24/2).

As próximas etapas do concurso incluem avaliação de aptidão física, investigação social e avaliação psicológica. A recomendação é que os candidatos classificados acompanhem regularmente os editais divulgados no site do Instituto AOCP para informações sobre as próximas fases.