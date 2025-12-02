Prefeitura divulga lista preliminar de inscritos no concurso da Guarda Municipal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Gestão de Pessoal e o Instituto AOCP divulgaram nesta segunda-feira (1/12) a relação preliminar de candidatos inscritos no concurso público da Guarda Municipal de Curitiba. A lista, que inclui os candidatos que completaram a inscrição e efetuaram o pagamento, está disponível no site do Instituto AOCP.

Os candidatos que desejarem apresentar recurso poderão fazê-lo pelo site do Instituto AOCP nesta terça (2/12) e quarta-feira (3/12). A homologação final das inscrições está prevista para o dia 8/12/2025.

A primeira etapa do concurso, que consiste na prova objetiva, está agendada para o dia 18/1/2026. O certame visa preencher 100 vagas, com possibilidade de convocação de mais candidatos conforme necessidade e disponibilidade financeira do Município.

Principais datas do cronograma:

– Publicação da relação preliminar de inscritos: 1/12/2025

– Prazo para recursos: 2 e 3/12/2025

– Homologação das inscrições: a partir de 8/12/2025

– Divulgação do local e horário da prova objetiva: 9/1/2026

– Aplicação da prova objetiva: 18/1/2026

Os interessados podem conferir a lista completa de inscritos e obter mais informações sobre o concurso no site oficial do Instituto AOCP.