Prefeitura divulga lista final de inscritos em PSS para SMDH

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 02/03/26 18h03

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) de Curitiba divulgará nesta segunda-feira (2/3), a partir das 18h, a lista final dos inscritos nos processos seletivos simplificados (PSS) para contratação de agentes administrativos e técnicos em contabilidade. Os selecionados atuarão na Secretaria de Desenvolvimento Humano (SMDH).

Mais de 4,3 mil pessoas se inscreveram para disputar 30 vagas temporárias, sendo 27 para agente administrativo e 3 para técnico em contabilidade. Do total, 3.958 candidatos concorrem às vagas de agente administrativo e 439 às de técnico em contabilidade.

A próxima etapa será a análise da documentação apresentada pelos candidatos. A comissão examinadora verificará os documentos que comprovam formação, experiência profissional e critérios de desempate, conforme estabelecido no edital.

A Prefeitura de Curitiba planeja contratar os novos integrantes para a SMDH em breve. Os candidatos devem acompanhar a divulgação dos próximos editais pelo site oficial da prefeitura.

