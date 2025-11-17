Servidores

Prefeitura divulga lista de servidores que receberão licença-prêmio em dinheiro

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 17/11/25 17h02
Prefeitura de Curitiba anuncia a lista de servidores que serão contemplados com pagamento de R$ 109,3 milhões da licença-prêmio. - Na imagem, Palácio 29 de Março. Foto: Levy Ferreira/SMCS

A Prefeitura de Curitiba divulgou nesta segunda-feira (17/11) a lista dos servidores ativos que receberão o valor correspondente à licença-prêmio em dinheiro. A relação, que inclui a matrícula do servidor e a entidade com a qual ele tem vínculo, está disponível no Portal do Servidor e será publicada no Diário Oficial.

O pagamento está marcado para 5 de dezembro, totalizando R$ 109,3 milhões para servidores ativos e aposentados. Não haverá prazo para recurso, pois todos os que tinham direito e confirmaram o aceite receberão o pagamento.

Detalhes do pagamento

Para os servidores ativos, serão beneficiados 3.267 funcionários, que poderão receber até um período de licença (equivalente a até três meses). O valor total destinado a este grupo é de R$ 94.536.111,89.

Quanto aos aposentados, 347 que abriram requerimento até 31/12/2024 e deram aceite neste ano receberão um total de R$ 14.787.123,54. O benefício é válido para aqueles que ingressaram na Prefeitura até dezembro de 2018 e fizeram o pedido em até cinco anos após a aposentadoria.

A licença-prêmio é uma licença especial de três meses de afastamento remunerado a cada cinco anos de trabalho, desde que o servidor cumpra os requisitos exigidos. Ex-servidores exonerados ou demitidos que apresentaram requerimento até 31/12/2024 também serão contemplados, assim como casos de espólio de servidores falecidos, embora o número de beneficiários e o valor total para estes casos ainda não tenham sido definidos.

