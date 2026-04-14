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Prefeitura de Curitiba suspende expediente na segunda e terça-feira

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 14/04/26 13h01
Órgãos municipais estarão fechados nos dias 20 e 21, mas serviços essenciais estão mantidos. Curitiba, 24/03/2026. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM

A Prefeitura de Curitiba suspendeu o expediente nas repartições públicas municipais na segunda-feira, 20 de abril, e na terça-feira, 21 de abril, feriado de Tiradentes. A medida foi oficializada por decreto do prefeito Eduardo Pimentel, que alterou o calendário oficial de funcionamento da administração pública municipal estabelecido pelo Decreto nº 2.385/2025.

Não haverá atendimento ao público nos órgãos municipais nas duas datas. Os servidores devem organizar previamente as atividades para garantir a continuidade dos serviços essenciais, como atendimento de urgência na área da saúde e segurança. Esses serviços funcionarão conforme escalas definidas por cada secretaria.

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