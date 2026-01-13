Prefeitura de Curitiba planeja novos concursos públicos para 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está analisando e planejando a realização de novos concursos públicos em 2026 para ampliar o quadro de servidores municipais. O Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) mantém estudos para novos certames, enquanto processos seletivos simplificados (PSS) para contratações temporárias estão em andamento.

No próximo domingo (18/1), ocorrerá a prova objetiva do concurso da Guarda Municipal de Curitiba, primeira etapa do processo que visa preencher 100 vagas iniciais. O concurso, organizado pela SMGP em parceria com o Instituto AOCP, é o mais longo entre as carreiras municipais, incluindo fases de aptidão física, investigação social e avaliação psicológica.

A administração municipal espera convocar mais profissionais nos próximos anos, além das vagas previstas no edital. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável por igual período. Após a nomeação, os aprovados passarão por um curso de formação de aproximadamente seis meses.

Além disso, candidatos classificados no concurso público de 2022 para diversas áreas poderão ser convocados ao longo de 2026, conforme a validade de cada certame e as necessidades da administração. A Prefeitura recomenda que os candidatos consultem regularmente o site oficial para informações sobre convocações.

No final de 2025, foi sancionada uma nova legislação para concursos e PSS da Prefeitura de Curitiba, atualizando diversos pontos e trazendo benefícios aos interessados em ingressar na carreira pública municipal. As mudanças visam modernizar a gestão e tornar os processos mais ágeis e simplificados.