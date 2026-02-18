Prefeitura de Curitiba pagará reajuste retroativo em março e abril

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba anunciou o cronograma de pagamento do reajuste salarial de 5,17% de forma retroativa aos servidores, aposentados e pensionistas municipais. O pagamento será feito em duas etapas, nos meses de março e abril de 2026.

Em março, junto com o salário regular, será pago o percentual referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, além da diferença do terço de férias para quem recebeu as férias em novembro. O pagamento está previsto para 31 de março.

Já em abril, os servidores receberão o complemento proporcional do 13º salário de 2025, também no dia do pagamento mensal. Em ambos os meses, os funcionários poderão consultar dois contracheques separados.

A mudança no cronograma, que inicialmente previa duas parcelas iguais em março e abril, foi necessária para atender às exigências do eSocial, sistema do Governo Federal que centraliza informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas.

O reajuste de 5,17% começou a ser pago em janeiro de 2026 e representa a inflação medida pelo IPCA/IBGE entre outubro de 2024 e setembro de 2025. Esse índice é aplicado aos servidores ativos e aos beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curitiba (IPMC).