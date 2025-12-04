Prefeitura de Curitiba paga R$ 109,3 milhões em licença-prêmio a servidores

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba realizará nesta sexta-feira (5/12) o pagamento de R$ 109,3 milhões referentes à licença-prêmio em dinheiro para servidores ativos e aposentados que confirmaram o aceite dentro do prazo estabelecido. O benefício contemplará 3.267 servidores ativos, que receberão R$ 94,5 milhões, e 347 aposentados, que receberão R$ 14,7 milhões.

A licença-prêmio é um benefício concedido a servidores que ingressaram na Prefeitura de Curitiba até dezembro de 2018. Consiste em três meses de afastamento remunerado a cada cinco anos de trabalho, mediante cumprimento de requisitos específicos. Desde 2022, a prefeitura permite que servidores ativos recebam o valor correspondente em dinheiro antes da aposentadoria.

Os servidores ativos tiveram a opção de receber o valor equivalente a até um período de licença (três meses de trabalho). Aposentados que solicitaram o benefício até 31/12/2024 também foram incluídos no pagamento. Além disso, ex-servidores exonerados ou demitidos que apresentaram requerimento até a mesma data terão direito ao pagamento, assim como casos de espólio de servidores falecidos.

É importante ressaltar que mesmo após a aposentadoria, o servidor pode receber o saldo a que tiver direito pelas licenças não usufruídas durante o período ativo, desde que faça o pedido em até cinco anos após se aposentar.