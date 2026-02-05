Prefeitura de Curitiba oferece serviços móveis em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta sexta-feira diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade. Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, feiras livres, Câmbio Verde e outros.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Capão Raso, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende no Complexo Social de Curitiba – DEPEN e no Terminal Sítio Cercado, das 9h às 15h.

Diversas feiras livres e noturnas ocorrem em bairros como Água Verde, Cristo Rei, Jardim das Américas, Boa Vista e Capão Raso, com horários variados entre 7h e 22h. A Feira das Cooperativas Osório funciona na Praça General Osório, no Centro, das 8h às 14h.

O programa Câmbio Verde, que troca recicláveis por alimentos, está presente em vários pontos como Vila São Jorge, Portelinha, Vila Sandra, Caiuá, Lamenha Pequena e Parolin. Os horários variam entre 9h e 16h, dependendo da localidade.

Para mais informações sobre endereços exatos e horários específicos de cada serviço, os cidadãos podem consultar o site oficial da Prefeitura de Curitiba ou entrar em contato com a Central 156.