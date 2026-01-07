Prefeitura de Curitiba oferece serviços móveis em diversos bairros

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta quinta-feira (8) diversos serviços itinerantes em diferentes pontos da cidade. Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, Consultório na Rua, feiras e o programa Câmbio Verde.

No Terminal Capão Raso, das 7h30 às 15h, haverá coleta de lixo tóxico. Já o SINE Móvel estará no Terminal Pinheirinho das 9h às 15h, oferecendo serviços relacionados a emprego. O Consultório na Rua atenderá na FAS SOS, no Centro, das 9h às 16h.

Diversas feiras acontecem em vários bairros, como a Feira Gastronômica no Tarumã/Cristo Rei (17h às 22h) e feiras livres no Ahú, Bairro Alto, Batel e Santa Quitéria (7h às 12h). Há também feiras noturnas no Água Verde, São Francisco e Pinheirinho (17h às 22h), além de feiras orgânicas no Cabral e na Praça do Japão (7h às 12h).

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, estará presente em diversos locais como Vila Torres, Vila Verde III, Vila Hortência, Vila Pantanal, Novo Mundo, Vila Leonice, Maringá, Vila Três Pinheiros, Pilarzinho, Moradias Bragatingas e Vila Bom Menino, em horários variados entre 9h e 16h.

Esses serviços móveis visam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos essenciais, levando-os para perto das comunidades em diferentes regiões de Curitiba.