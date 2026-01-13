Prefeitura de Curitiba oferece serviços móveis em diversos bairros

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba disponibiliza nesta quarta-feira (14) diversos serviços itinerantes em diferentes regiões da cidade. Os moradores poderão acessar atendimentos como coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, feiras de artesanato, feiras livres e o programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontecerá no Terminal Vila Oficinas, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel estará no Terminal CIC, das 9h às 15h, oferecendo serviços relacionados a emprego.

Feiras de artesanato ocorrerão em quatro locais: Fazendinha, Boqueirão, Bigorrilho e Centro, com horários variados entre 9h e 17h. As feiras livres estarão presentes em diversos bairros, incluindo Bigorrilho, Boa Vista, São Francisco e Centro Cívico, principalmente no período da manhã.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, atenderá em 13 pontos diferentes, abrangendo bairros como Portão, Lindóia, Sítio Cercado, Xaxim e Cajuru. Os horários variam entre 9h e 16h, dependendo da localidade.

Essas iniciativas visam facilitar o acesso dos cidadãos a serviços essenciais, promovendo sustentabilidade, geração de renda e bem-estar social. A Prefeitura recomenda que os interessados verifiquem os horários específicos de cada serviço em sua região.