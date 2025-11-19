Prefeitura Itinerante

Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 19/11/25 16h01
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta quarta-feira (24). Os atendimentos incluem consultório de rua, feira de artesanato e diversas feiras livres e gastronômicas espalhadas por vários bairros.

O Consultório na Rua estará atendendo das 9h às 16h na FAS SOS, localizada na Rua Presidente Afonso Camargo, 177. Já a Feira de Arte e Artesanato do Portão funcionará das 10h às 16h na Avenida República Argentina, 3430.

Entre as feiras gastronômicas, destaca-se a do Tarumã/Cristo Rei, que ocorrerá das 17h às 22h na Avenida Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 683. Diversas feiras livres também estarão em funcionamento em bairros como Ahú, Bairro Alto, Batel e Santa Quitéria, geralmente no período da manhã.

Para quem prefere feiras noturnas, há opções no Água Verde, São Francisco e Pinheirinho, funcionando das 17h às 22h. As feiras orgânicas no Cabral e na Praça do Japão atendem das 7h às 12h. Por fim, a Nossa Feira Vila Lindoia, no Fazendinha, estará aberta das 15h às 20h.

Essas iniciativas visam facilitar o acesso dos cidadãos a serviços e produtos em diferentes regiões da cidade, promovendo também o comércio local e a interação comunitária.

