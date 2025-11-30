Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta terça-feira (27). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, URBS Móvel, Consultório na Rua e feiras.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Tatuquara, na Rua Guilherme Nizer esquina com Rua Albor Pimpão de Almeida, das 7h30 às 15h. O serviço visa o descarte adequado de materiais potencialmente nocivos ao meio ambiente.

O SINE Móvel, unidade itinerante do Sistema Nacional de Emprego, atende em três pontos: Condor Mercês (Av. Manoel Ribas, 404), Praça Rui Barbosa (Matriz) e Clube da Gente Bairro Novo (Rua Marcolina Caetana Chaves, 150 – Sítio Cercado), das 9h às 15h.

Já o URBS Móvel, que oferece serviços relacionados ao transporte público, estará na Praça Osório das 10h30 às 15h. O Consultório na Rua, voltado para atendimento à população em situação de rua, atende na Praça Santos Andrade das 9h30 às 12h.

Duas feiras também acontecem hoje: a Nossa Feira Centro, na Rua Paula Gomes 40 – Praça Dezenove de Dezembro, e a Nossa Feira Jardim Primavera, na Rua Conde dos Arcos, s/n – entre a Avenida Manoel Ribas e a Rua Paulo Martins, ambas das 15h às 20h.