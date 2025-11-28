Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade neste sábado (24). Os cidadãos podem acessar atendimentos como coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, feiras de artesanato e feiras livres em vários bairros.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Santa Cândida, na Avenida Paraná, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel, que oferece serviços relacionados a emprego, estará em três locais: CMEI Maestrina Esmeralda Rovani (Ganchinho), Escola Municipal Beatriz Faria Ansay (Tatuquara) e na 2ª Caminhada de Visibilidade e Acolhimento da SMDH (Centro), das 9h às 15h.

As feiras de artesanato ocorrem em diversos pontos, como Novo Mundo, Centro, CIC, Santa Quitéria, Hauer, Jardim Botânico, Sítio Cercado, Tatuquara, Juvevê e Água Verde. Os horários variam entre 8h e 17h, dependendo da localização.

Além disso, várias feiras livres e orgânicas estão disponíveis em bairros como Orleans, Centro, Batel, Alto da Glória, Bom Retiro, Santa Felicidade, Pilarzinho, Portão, Seminário, Vila Guaíra, Vila Hauer, Jardim Botânico, Bigorrilho e Santa Quitéria. A maioria funciona das 7h às 12h.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso dos cidadãos a diversos atendimentos e produtos, levando-os para perto de suas residências em diferentes regiões de Curitiba.