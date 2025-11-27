Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta quarta-feira (24). Os cidadãos podem acessar atendimentos como coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, URBS Móvel, feiras de artesanato, feiras livres, Câmbio Verde e outros.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Cabral, das 7h30 às 15h30. Já o SINE Móvel e o URBS Móvel estarão no CRAS Caximba, das 9h às 15h e das 9h às 14h, respectivamente. O SINE Móvel também atenderá na Praça Osório.

Feiras de artesanato ocorrem no Cajuru (14h às 20h) e no Pinheirinho (10h às 17h). Diversas feiras livres estão programadas em bairros como Água Verde, Cristo Rei, Jardim das Américas e Jardim Social, geralmente das 7h às 11h. Há também feiras noturnas no Boa Vista, Capão Raso e Champagnat.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, atende em vários pontos como Umbará, Tatuquara, CIC, Boa Vista e Santa Felicidade, em horários variados entre 9h e 16h.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos públicos, levando-os para perto das comunidades em diferentes regiões de Curitiba.