Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 26/11/25 15h01
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. F. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta quarta-feira (24). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, URBS Móvel, Consultório na Rua, feiras de artesanato e orgânicas, além do programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Capão da Imbuia, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende em três locais: Paróquia São João Batista Precursor (Mossunguê), Colégio Estadual Cívico Militar Getúlio Vargas (Cachoeira) e Feira de Integração – Cáritas Curitiba (São Francisco), das 9h às 15h.

O URBS Móvel estará na Feira de Integração – Cáritas Curitiba, das 9h às 14h. O Consultório na Rua atende na FAS SOS, das 9h às 16h. Diversas feiras de artesanato, gastronômicas e orgânicas acontecem em diferentes bairros ao longo do dia.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, está presente em 13 pontos da cidade, com horários variados entre 9h e 16h. Os locais incluem bairros como São Braz, Pinheirinho, Tatuquara, CIC e Bairro Novo.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos públicos, levando-os para mais perto das comunidades.

