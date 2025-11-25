Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta terça-feira (27). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, URBS Móvel, feiras de artesanato, feiras livres, feiras noturnas e pontos do programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Portão, na Avenida República Argentina, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende na Rua da Cidadania Pinheirinho e no Terminal Capão da Imbuia, das 9h às 15h. O URBS Móvel estará próximo à rodoferroviária, na Avenida Presidente Affonso Camargo, 330, das 9h às 14h.

Diversas feiras de artesanato ocorrem em bairros como Fazendinha, Boqueirão, Bigorrilho e Centro, com horários variados. As feiras livres e noturnas estão espalhadas por regiões como Bigorrilho, Boa Vista, São Francisco, Centro Cívico, Alto da Glória, Bacacheri, entre outras.

O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, atende em 13 pontos diferentes, incluindo localidades nos bairros Portão, Lindóia, Sítio Cercado, Xaxim e Cajuru. Os horários variam entre 9h e 16h, dependendo do local.

Feiras orgânicas e Nossa Feira

Para quem busca produtos orgânicos, há opções na Emater (Cabral), Praça do Expedicionário (Centro) e ao lado da Prefeitura (Centro Cívico), todas pela manhã. O projeto Nossa Feira acontece na Barreirinha e Campina do Siqueira, das 15h às 20h.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos e atividades, levando-os para perto das comunidades em diferentes regiões de Curitiba.