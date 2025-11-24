Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta quarta-feira (24). Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, URBS Móvel, Consultório na Rua, feiras livres e orgânicas, além do programa Câmbio Verde.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Campina do Siqueira, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende nos CRAS Vila Torres e Atuba, das 9h às 15h, oferecendo serviços relacionados a emprego. O URBS Móvel estará próximo ao Terminal do Pinheirinho, das 9h às 14h, para atendimentos sobre transporte público.

O Consultório na Rua, que oferece atendimento médico à população em situação de rua, estará na FAS SOS, na Rua Presidente Afonso Camargo, 177, das 9h às 16h.

Diversas feiras livres e orgânicas ocorrem em bairros como Água Verde, Jardim Botânico, Rebouças, Uberaba e Santa Felicidade, em horários variados entre 7h e 22h. O programa Câmbio Verde, que troca materiais recicláveis por alimentos, atende em 10 pontos diferentes da cidade, com horários entre 9h e 16h.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso da população a diversos atendimentos públicos, levando-os para perto das comunidades em diferentes regiões de Curitiba.