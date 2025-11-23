Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando diversos serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta terça-feira (13). Os cidadãos podem acessar atendimentos como coleta de lixo tóxico, SINE Móvel, URBS Móvel, Consultório na Rua e feiras em bairros variados.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Pinheirinho, próximo ao Supermercado Assaí, das 7h30 às 15h. Já o SINE Móvel atende na AAMA (Associação Amigas da Mama) na Vila Izabel e no Terminal Boqueirão, das 9h às 15h.

O URBS Móvel estará no Terminal do Fazendinha, das 9h às 14h, oferecendo serviços relacionados ao transporte público. O Consultório na Rua atenderá no Largo da Ordem, das 9h às 12h, levando atendimento de saúde à população em situação de rua.

Duas feiras também acontecem hoje: a Nossa Feira Centro, na Praça Dezenove de Dezembro, e a Nossa Feira Jardim Primavera, no bairro Fazendinha-Portão. Ambas funcionam das 15h às 20h, oferecendo produtos frescos à população.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso dos cidadãos a diversos atendimentos públicos, levando-os para perto de suas residências ou locais de grande circulação na cidade.