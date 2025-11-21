Prefeitura Itinerante

Prefeitura de Curitiba oferece serviços itinerantes em diversos pontos da cidade

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
21/11/25 11h02
Confira a lista de serviços móveis da Prefeitura de Curitiba. Foto: Renato Próspero/SECOM

A Prefeitura de Curitiba está disponibilizando serviços itinerantes em diferentes locais da cidade nesta data. Os atendimentos incluem coleta de lixo tóxico, feiras de artesanato e feiras livres em diversos bairros.

A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Carmo, na Rua Italino Peruffo, dentro do estacionamento da Rua da Cidadania, das 7h30 às 15h. Este serviço é importante para o descarte adequado de materiais potencialmente nocivos ao meio ambiente.

Diversas feiras de arte e artesanato estão espalhadas pela cidade, como a Gralha Azul no Novo Mundo, a Luiz Xavier no Centro, e a Vitória Régia no CIC. Os horários variam entre 8h e 17h, dependendo da localização.

As feiras livres e orgânicas também acontecem em vários bairros, oferecendo produtos frescos diretamente dos produtores. Destacam-se a Feira do Litoral na Praça Dezenove de Dezembro, a Feira Gastronômica no Batel, e as feiras orgânicas no Jardim Botânico, Passeio Público e Praça da Ucrânia.

Esses serviços itinerantes visam facilitar o acesso dos cidadãos a produtos e serviços essenciais, promovendo também o comércio local e a cultura da cidade. É recomendado que os interessados verifiquem os horários específicos de cada feira ou serviço antes de se deslocarem.

